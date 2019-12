Emre Belözoğlu: Şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek istiyoruz

06.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:50

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu kaptan Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyun, oyuncu kalitesi gitgide her takımda birbirine yaklaşmaya başladı. Zorlu bir lig olacak. 9 puan var, hepsine talibiz. Bence bugün yolumuza emin adım attığımızı gösterdik herkese. Sivas'a maçı kazanmaya gideceğiz. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi. Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu, "Bugün kendi sahamız ve seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk. Son 3-4 hafta yaşadığımız ilk atakta gol yeme problemi çıksa da kazanmasını bildik. Önemli, kazandığımız için mutluyuz. Bütün kaybettiğimiz puanlarda ben sahanın içinde bir oyuncu olarak bunu hissediyoruz. Kaybedilecek bir oyun oynamadık. Antalyaspor maçı dahil oyunu kazanabilecek bir 90 dakikaya yaydık. Sadece pozisyonları değerlendiremedik. Çevirmesini bildik taraftarın desteğiyle beraberler. Her takım için zor bir deplasman. O enerji ile beraber farkımız böyle ortaya çıkıyor. Genel anlamda iyi bir maçtı eksiklerimiz var. Daha iyisini yapabiliriz. Yolumuz daha uzun" diye konuştu."ŞAMPİYONLUĞA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEK İSTİYORUZ""2 puan kazandık son iki deplasmanda. Ben her zaman deplasmanda kaybetmemenin değerli olduğunu düşünüyorum" diyen deneyimli oyuncu, "Bu takım yeni kuruldu. Tabi Süper Lig tecrübesi olan oyuncular var. Yeni bir takım. Bir şeyleri burada oturtmaya çalışıyoruz; hocamız başta olmak üzere. Bu süreçler sancılı olacak ama geçen sene farklı bir süreç yaşadık. Hep beraber inanıyorum devre arasına kadar toplayacağımız puanları toplayıp, şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Deplasmanlarda kaybetmemek benim için önemli" ifadelerini kullandı.Sakatlığı ile ilgili ise Belözoğlu, "Ufak bir ağrım var. İkinci yarı üzerine oynadım. Çok fazla problem olacağını düşünmüyorum. Maça kadar 8-9 günlük bir süre var. Önümüzdeki maça yetişirim diye düşünüyorum" dedi."ZORLU BİR LİG OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM""Bu gösterdiğimiz performansın üstünde olabilirdik" diyen Emre Belözoğlu, "Şu eksiğimiz var bu doğrumuz var, bu benim görevim değil. Zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum. Artık her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Oyun, oyuncu kalitesi gitgide her takımda birbirine yaklaşmaya başladı. Zorlu bir lig olacak. 9 puan var, hepsine talibiz. Bence bugün yolumuza emin adım attığımızı gösterdik herkese. Sivas'a maçı kazanmaya gideceğiz" şeklinde konuştu."ÖNÜMÜZDE 9 PUAN VAR"Kendileri için önemli olanın sezon sonunda lider olmak olduğuna dikkat çeken başarılı futbolcu, "Beraberliğe sevinecek durumda değiliz ama deplasmanda kaybetmemek değerlidir diye bunu söylemek istedim. Önümüzde 9 puan var. Ligin lideri Sivas'a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp ligin sonu için konumumuzu perçinleyeceğiz" dedi."FERDİ YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"Ferdi'nin yetenekli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Emre Belözoğlu, "Değer verdiği. taraftarın teveccüh gösterdiği bir oyuncu. Genç oyuncular buldukları dakikayı iyi değerlendirmek zorunda. Kolay bir camia değil burası. Elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz. Bu tarz oyuncuları çok oynatıp kaybetmek de var. Hocamız bu konuda tecrübeli bir isim. Kendisi bizden daha iyi biliyordur; süre verip vermeyeceğini. Bizim ona verdiğimiz içerdeki enerjiyle Fenerbahçe'de önemli bir yıldız olarak ortaya çıkacak önümüzdeki sene" açıklamasında bulundu.

