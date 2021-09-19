Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atmaya çok yakın! Gökhan Gönül devreye girdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atmaya çok yakın! Gökhan Gönül devreye girdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona eriyor. 5 haftada 1 puan alabilen Bülent Uygun'la ayrılık kararı alındı. Yerine düşünülen ilk isim Emre Belözoğlu. Karadeniz ekibi resmi temaslara başladı. Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül'ün de ikna için devreye girdiği belirtildi.

Akşam'ın haberine göre Rizespor'da Emre Belözoğlu döneminin başlaması çok yakın.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna kabus gibi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, oynanan 5 maç sonrası 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 puan toplayabildi.

DEVAM KARARI ÇIKMIŞTI

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta sahasında Hatayspor'a 2-0 yenilmesinin ardından Bülent Uygun'un ayrılığı gündeme gelmiş ancak tecrübeli teknik adamın başkan Tahir Kıran ve yönetimle yaptığı görüşme sonrası hocayla 'şimdilik' devam kararı çıkmıştı. Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'a da 3-1 yenilen ve silik bir görüntü sergileyen Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un bileti kesildi.

Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atmaya çok yakın! Gökhan Gönül devreye girdi

GÖKHAN GÖNÜL DEVREDE

Karadeniz ekibinde yönetim yeni teknik direktör arayışlarına derhal başlarken listenin ilk sırasına Emre Belözoğlu'nun adı yazıldı. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından milli takımla görüşen ancak anlaşma sağlanamayan Emre Belözoğlu ile resmi temaslara başlandı.

Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül de eski takım arkadaşını ikna etmeye çalışıyor.

Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atmaya çok yakın! Gökhan Gönül devreye girdi
Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddedip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddedip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı

 Özer Hurmacı'nın yuvasını astroloji yıktı! Falda aldatıldığını gördü, boşanma davası açtı

Özer Hurmacı'nın yuvasını astroloji yıktı! Falda aldatıldığını gördü, boşanma davası açtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Yeliz Yeşilmen
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atmaya çok yakın! Gökhan Gönül devreye girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 11:35:53. #1.11#