Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
- İstanbul
Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri