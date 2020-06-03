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Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor

Profesyonel futbol kariyerindeki son maçlara çıkmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, noktayı Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle koymak istiyor. Kariyeri boyunca 17 kupa kazanan tecrübeli isim, son kupasını kazanarak "The Last Dance" deme amacında.

03.06.2020 07:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:11

Kariyerinde 2 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 6 Türkiye Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupa Şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, 1 İtalya Kupası şampiyonluğu olan Emre Belözoğlu, The Last Dance'i (Son Dansı) Ziraat Türkiye Kupasını kaldırarak yapmak istiyor.

Başarılarla dolu bir futbol geçmiş olan Mili Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu futbolculuk kariyerindeki son senesinde önüne koyduğu tüm hedeflerden bir bir uzaklaşsa da inatçı karakteriyle son hedefine kilitlenmiş durumda.

EN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ EURO 2020

"En büyük iki hayalim" dediği Fenerbahçe'de şampiyonluk kupasını kaldırma ve Milli Takım'la Euro 2020'de tarihe imza atma fırsatlarından uzaklaşan 40 yaşındaki futbolcu, önünde son hedef olarak kalan Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyor.

Son ve en anlamlı kupalardan birisini kaldırarak aktif sporculuk hayatını noktalamak ve Fenerbahçe'ye Sportif Direktör olarak hizmete devam etmek isteyen Belözoğlu, en büyük hayal kırıklığının ise Covid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Euro 2020'ye katılamamak olduğunu belirtiyor.

"BU MİLLİ TAKIMA İNANCIM TAM"

Tecrübeli futbolcu hemen hemen her fırsatta "Çok isterdim ama olmadı, kısmet değilmiş. Ancak bu erteleme beni olumsuz yönde etkilese de sakatlığı bulunan gençlerimize yaradı. Dorukhan, Cenk, Merih gibi yıldızlarımız oynayamayacaktı şimdi hepsi 2021'e yetişecekler. Ben bu Milli Takım'ın çok büyük başarılara imza atabilecek kadar yetenekli oyuncularla kurulu olduğunu görüyor ve çok umutlanıyorum. En iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" dedi.

Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Kaynak: Hürriyet

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