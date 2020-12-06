Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız
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Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız

06.12.2020 22:36 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:47

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi ve "Çok rahatsızız biz. Biz sadece sahaya odaklanmak istiyoruz ama müsaade edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine ve son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

A Spor'a konuşan Belözoğlu, "Çok rahatsızız biz, bu şekilde devam etmez bu. Herkes bunu bilsin, biz sadece sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsaade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız." ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAKİ: İŞİN TADI KAÇIYOR

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakemlere ve MHK'ya tepki gösterdi.

Son haftalarda Fenerbahçe aleyhine sürekli hatalar yaptığını kaydeden idareci, "Galipken bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Çünkü Konyaspor maçı itibariyle Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Hakem camiasında başıboşluk var. İşin tadı kaçıyor! Böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin artık harekete geçtiğini söyleyen Baki, "Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Dünyada bin tane problem var, ülkemizde problemler var, biz ekstra problem yaşamamak için diyaloğu seçtik hep. Fenerbahçe daha önce de defalarca test edildi ama galip geldi. Bir yoruluruz ama bırakmayız. Serdar Tatlı'nın artık kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor. Denge şaştı artık, Türk futbolunda ciddi anlamda infial var." dedi.

Protokoldeki gerginliğin ne olduğu sorulunca da Selahattin Baki, "Protokolde olmaması lazım ama futbolun doğasında var. Paylaşımla alakası yok gerginliğin, saman alevi gibi bir parladı ve söndü." cevabını verdi.

Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız
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