Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
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Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı

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Sarı-Lacivertli takımın Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın başında hatalı pasla gol yediren Harun'a önce destek oldu, ama ikinci yarıdaki hatalarına dayanamadı. Harun'un yaptırdığı penaltı sonrası yıkılan Belözoğlu, son anlarda kalesini terk eden file bekçisine en sonunda yüksek sesle tepki gösterdi.

Harun Tekin'in hatalarına rağmen Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe'de 90 dakika boyunca kulübedekiler maçı yürekleri ağzında izledi. En çok panik yaşayan isim ise Emre Belözoğlu oldu. Mücadelenin ilk anlarında hatalı pasıyla gol yediren Harun'a Belözoğlu önce sahip çıktı. Belözoğlu, "Tamam aslanım, devam devam" diye destek verdi ama ikinci yarıda sabrını kaybetti.

"KALENE DÖN"

Harun, 77'inci dakikada yaptırdığı penaltıyla Kasımpaşa'nın farkı 1'e indirmesine neden oldu. Belözoğlu bunun ardından yıkıldı. Mücadelenin son saniyelerinde ise Harun kalesini terk ettiği sırada Belözoğlu çılgına döndü. Genç teknik adam, "Kalene dön" diye bağırdı. Maçın 3-2 bitmesiyle Fenerbahçe teknik ekibi rahat nefes aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE KURTARDI

Harun, Başakşehir maçında yaptırdığı penaltının bir benzerini bu maçta da yaptırdı. O maçta penaltıyı kurtardı ama bu kez başarılı olamadı. Harun, maç bütününde kötü bir performans gösterdi, Sarı-Lacivertliler'de en çok hata yapan isim oldu.

Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
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