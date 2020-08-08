Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kilis'te
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kilis'te

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis Valiliği, Suriye Görev Gücü Koordinasyon Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Kilis'te
08.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:04

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis Valiliği, Suriye Görev Gücü Koordinasyon Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Ziyaret programı süresince Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Özel Harekat Başkanlığı Başkan Yardımcısı Abdullah Üner, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırımoğlu eşlik etti.

İlk olarak Kilis Valiliğine beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek fikir alışverişi ve görüşmelerde bulundu.

Akabinde Suriye Görev Gücü Koordinasyon Merkezi'nde Koordinatör Emniyet Müdürü Murat Güvenç tarafından karşılanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, burada görevli personelimiz ile görüştü. Yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretlerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile devam eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut tarafından karşılandı. Yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut eşlik etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı Vali Recep Soytürk'e teşekkür ederek İl Emniyet Müdürü S Mahmut Karabulut ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'e ve görevi başındaki tüm personelimize görevlerinde başarılar diledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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