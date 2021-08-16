"Emlakçılar TTBS sistemine belgelerini yüklemeli"
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"Emlakçılar TTBS sistemine belgelerini yüklemeli"

'Emlakçılar TTBS sistemine belgelerini yüklemeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve sözleşmeli işletmelerin, sahip oldukları en az 100 saatlik eğitim belgelerini TTBS sistemine yüklemeleri gerekiyor" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve sözleşmeli işletmelerin, sahip oldukları en az 100 saatlik eğitim belgelerini TTBS sistemine yüklemeleri gerekiyor" dedi.

Yetki belgesi almış emlak işletmesi ve sözleşmeli işletme sahiplerinin 100 saat ve üzerindeki eğitim belgelerini Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne yüklemeleri gerekiyor. Belge yükleme bölümü hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz ticareti bilgi sistemi ilgili eğitim belgelerinin yüklenebilmesi için güncellendi. İşletmeler "Yetki Belgesi Başvurularım" ve "Başvurularım" menüsünü takip ederek, mesleki eğitim belgelerini sisteme ilave edebilirler. ya da ticaret il müdürlüklerine de elden teslim edebilirler" dedi.

"Yetki belgesi alacakların eğitim almaları gerekiyor"

Yetki belgesi almak isteyen işletmelerin eğitim yükümlülükleri hakkında da bilgi veren Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar başlıklı 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre artık yetki belgesi alacak olan gerek emlak işletmelerinin gerekse de sözleşmeli işletmelerin eğitim almaları gerekiyor. Bu madde ile bu kişiler için, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olma şartı getirildi. Muafiyet kapsamına girmeyen emlak işletmeleri ve sözleşmeli işletmelerin ilgili belgelenin 31 Aralık tarihine kadar yüklenmemeleri veya elden teslim etmemeleri durumunda, bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek" şeklinde konuştu.

"2004 yılından beri eğitim veriyoruz"

2004 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Emlakçılık Kursları verdiklerini dile getiren Altın Emlak Eğitim Koordinatörü Ayhan Özbek, "Emlak Kursu olarak gerek örgün gerekse uzaktan eğitim sistemi ile MEB onaylı program içeriklerine sahip bir altyapımız var. Salgının etkileri nedeni ile özel olarak anlatımı yapılmış video ders içeriklerimiz ile uzaktan eğitim sistem altyapısına da sahibiz. Kurs sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlerimize, MEB onaylı kurs bitirme belgesi veriliyor. Bu belge yönetmelik kapsamındaki 100 saatlik eğitim zorunluluğu da karşılıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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