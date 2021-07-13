Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor
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Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Haberler | Ekonomi

Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor Bayram alışverişi denildiğinde aklan gelen yerlerden biri olan Eminönü'nde Kurban Bayramı öncesi esnafın yüzü gülüyor.

Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor

İSTANBUL - Bayram alışverişi denildiğinde aklan gelen yerlerden biri olan Eminönü'nde Kurban Bayramı öncesi esnafın yüzü gülüyor. Esnaf, geçtiğimiz yıl ki bayrama göre satışların iki kat arttığını söyleyerek yoğunluktan memnun olduklarını belirtiyor.

Salgın döneminden oldukça etkilenen Eminönü esnafı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun talebi karşılıyor. Yaz aylarının gelmesi ve bayrama sayılı günler kalmasının ardından Eminönü'nde esnafın yüzü gülmeye başladı. Vatandaşın talebini karşılayan esnaflar, en çok kuruyemiş ve lokuma talep olduğunu söylüyor.

"Bu bayramda Eminönü esnafı bayram yapacak diyebiliriz"

İş yoğunluğunun bayram öncesi çok güzel olduğunu belirten Eminönü esnafı Fatih Sarıkaya, "Vatandaşlar bayramda misafirlerini güzel ağırlamak için özen gösteriyorlar. Vatandaşlar daha çok, Lokum, çay, kuruyemiş alıyorlar. Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşlar artık misafirlerini güzel ağırlamak istiyorlar. Bu bayramda Eminönü esnafı bayram yapacak diyebiliriz. Kısıtlamalar kalktığı için artık Rusya, Arap ülkeleri, Almanya gibi ülkelerden gelen müşterilerimiz oluyor. Bu sene hem esnafımız için hem de ülkemiz için güzel bir bayram olacak. Geçen sene Kurban Bayramı'nda iş yoğunluğu yüzde 40'lardayken bu sene yüzde 90 diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz bayrama göre bu bayram işlerin iyi olduğunu ifade eden esnaf Suat Kandemir, "Eminönü'nde görüldüğü üzere güzel bir kalabalık var. İlerleyen zamanda da işlerin nasıl olacağını göreceğiz. Genelde vatandaş lokum tercih ediyor. Fiyatlarımız da ise geçen sene göre bir artış yok. Lokumun kilosu 15 TL'den satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan geldiğini belirten Perihan Kazancı, "Dün geldik. Bugün ise Eminönü'ne alışverişe geldik. Lokum ve kahve alacağız. Akrabalara ise hediye bakıyoruz" dedi.

Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor
Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor
Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor
Eminönü esnafı 'bayram' yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin

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