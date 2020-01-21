Emiliano Sala kimdir? Emiliano Sala nereli, neden öldü?

21.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:57

Emiliano Sala ne zaman öldü? Genç futbolcu, Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinin ardından Cardiff City takımında top koşturmaya başlamıştı. Ancak Fransa'dan Cardiff'e gitmekte olan uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Emiliano Sala hayatı, biyografisi...

EMİLİANO SALA KİMDİR?

Emiliano Raul Sala, 31 Ekim 1990'da Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde ter döktü.

BONSERVİS REKORU İLE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sala, Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün 15 milyon sterlin (17 milyon avro) bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildi. Oyuncu, Nantes formasıyla 21 resmi maça çıktı ve 13 gol attı.

Arjantinli futbolcu, 21 Ocak 2019 tarihinde Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jetin düşmesi sonucu hayata veda etti.