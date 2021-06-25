Emet ve Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesi kurma çalışmaları
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Emet ve Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesi kurma çalışmaları

Emet ve Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesi kurma çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçeleri arasına yapımı düşünülen orta ölçekli sanayi bölgesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçeleri arasına yapımı düşünülen orta ölçekli sanayi bölgesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emet ilçesine bağlı Yeniceköy köyü Yeni Mahalle mevkiinde tahsis edilen 750 dönümlük arazide, orta ölçekli sanayi kurulumu için çalışmalar devam ediyor. Tespit edilen arazinin büyük bir bölümü hazine ve orman arazisiyken, 30 dönümden fazla şahıs arazisinin alımı için hak sahipleri ile toplantı gerçekleştirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın makamında yapılan toplantı sonrası konu ile ilgili açıklama yapan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile birlikte, iki belediyemizin de ortak çalışmaları neticesinde, ilçelerimiz arasına orta ölçekli sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar başlatılmıştı. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Orta ölçekli sanayi alanına tahsis edilecek bölgede her türlü altyapı ve lojistik yardım sağlayarak bölgemize yatırım yapmayı planlayan sanayi kollarına destek verip, bölge halkımızdan çok sayıda işçinin istihdam edilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Güzel bir yatırımın yapım arifesindeyiz"

Emet ve Hisarcık ilçeleri arasında iki belediyenin ortak çalışmaları ile orta ölçekli sanayi bölgesi kurulması için çalışmalarında önemli bir aşamanın aşıldığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "AK Parti Emet ve Hisarcık teşkilatlarımız tarafından ortak kurulan çalışma komisyonu işbirliği ile 2 belediye, bölge halklarımızın geleceğine yönelik güzel bir yatırımın yapım arifesindeyiz. Emet ve Hisarcık ilçeleri olarak bölgemizde sanayinin gelişmesi adına Yeniceköy köyü Yeni Mahalle mevkiinde 750 dönüm arazide doğalgaz, enerji hatları, foseptik, alt yapı çalışmaları ve lojistik desteklerinde sağlandığı orta ölçekli sanayi alanımızı hayata geçireceğiz. Orta ölçekli sanayi merkezi kurulması ile, bölgemize yatırım yapmayı planlayan sanayicilerimiz yerel yönetimler olarak her türlü desteği vereceğiz. Hedefimiz iki ilçemiz adına da yeni iş sahaları açılmasına öncülük ederek, gençlerimizin istihdam edilmesini sağmaktır. Bu amaçla tespit edilen arazimizde bulunan şahıs arazileri için hak sahiplerimizle bir araya geldik. Olumlu geçen toplantılar sonrası bu alanlarda sanayi alanımıza kazandırdık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Emet ve Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesi kurma çalışmaları
Emet ve Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesi kurma çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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