Emet'te Kadın Kooperatifinin Seramik Atölyesi hizmete girdi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Kadın Kooperatifinin (EMKO) yeni Seramik Atölyesi hizmete açıldı.

Emet Belediyesince ilçede bulunan Kaynarca Mahallesi işyerlerinin 6 kooperatif için atölye olarak düzenlenerek 250 metrekare kapalı alan içerisinde dizayn edilen atölyeye hibe desteği hakkı kazanan proje kapsamında alınan makine ve teçhizatlar tam kapasite üretime başladı.

EMKO'un Seramik Atölyesi açılışına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, Kızılay Şube Başkanı Ali Ceyhan ve Emet Hisarcık Karma Sanayi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülaziz Çıbuk katıldı.

Açılış sonrası katılımcılara hitap eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, üretimin önemine değindiği konuşmasında kooperatif üyelerinden her alanda üretimi artırmalarını istedi.

Başkan Doğan, " Bizler Emet Belediyesi olarak keçi peyniri projesini hayata geçirerek sürekli üretimi artırıyoruz. Üretim artıkça bu projeden istifade edecek üretici sayımız artacaktır. EMKO vasıtasıyla kadınlarımızda çini, seramik yanında tarhana, erişte gibi ev ürünlerinin de üretimlerini artırarak daha fazla üreticinin üretimden faydalanmasına katkı sağlamalıdır" dedi.

Emet Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Er, açılış sonrası atölyede yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

EMKO vasıtası ile 15 'i aktif 25 ekiple projeyle atölyeye kazandırılan 6 makine vasıtasıyla çini ve seramik üretilirken, kooperatif Emet tarhanası ve Emet eriştesi de üretim ve satışını gerçekleştiriyor. - KÜTAHYA