Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL nakit promosyon

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 1.500 TL'ye kadar ise 1.675 TL, 1.500-2 bin 500 TL arası ise 2 bin 100 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Maaşını taşıyan emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. 5 Ocak ila 28 Şubat 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor.

Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING'liler, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar ise Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor. Bu kapsamda ING'li emekliler, Turuncu ve e-Turuncu TL hesaplarına ek faiz kazanabiliyor, para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi'nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor. Emekliler ayrıca, ihtiyaç kredisi kullandıklarında kredi ödemelerine nakit iade ayrıcalığıyla avantajlı kredi faiz oranından faydalanabiliyor, Destek Hesap limitleri dahilinde ayda 3 işlemlerini faizsiz taksitlendirebiliyor veya erteleyebiliyor.

"Emekli müşterilerimizi finansal olarak destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, emekli müşterilerini desteklemeyi önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emekli müşterilerimizi finansal olarak desteklemek amacıyla kampanyalar hayata geçiriyoruz. Bu kampanyamız ile avantajlı promosyonların yanı sıra onlara Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanma imkanı da sunuyoruz. Farklı ayrıcalıklarla da emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Emekli müşterilerimiz, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor."

Verilen bilgiye göre, maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeden e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.