Emekli maaşını taşıyana 2.550 TL'ye kadar ödeme! İşte banka banka güncel promosyon ücretleri

Bankalar, emeklileri kendilerine çekmek için kıyasıya bir promosyon yarışı veriyor. Maaşını 3 yıl alma taahhüdü veren emeklilere nakit ödeme yapılırken, bu tutar 2.550 TL'ye kadar çıkıyor. İşte banka banka güncel promosyon ücretleri.

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Emekliler daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolmasını beklemeden maaşını başka bir bankaya da taşıyabiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Böyle bir durumda ise emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankalar da emeklileri kendilerine çekmek için promosyon yarışına giriyor. İşte banka banka güncel promosyon ücretleri: