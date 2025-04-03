Emekli ikramiyesi farkı ne zaman? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi duyurdu. Bayramda 3 bin liralık emekli ikramiyelerini alan emekliler, belirlenen tarihlerde farklarını da almaya başlayacak. Emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatacak (1000 TL)?

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'nın X.com hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

Bayramda 3 bin liralık emekli ikramiyelerini alan emekliler, 3 Nisan günü de bin liralık farklarını da almaya başlayacak. Böylece her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI 2025 SORGULAMA

Bin liralık emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri açıklanan takvime göre bugünden (3 Nisan) itibaren yatırılmaya başlandı.16 milyon emekli ve diğer hak sahipleri fark ödemelerini internet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL'lik fark ödemesini sorgulamak isteyenler e-Devlet üzerinden sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna "Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak sorgulama ekranına gidebilir. Sorgulama ekranında ikramiye tipi ve ödeme durumu kontrol edilebilir.

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Emekliler, bankaların müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla bakiye kontrolü yaparak alternatif olarak ikramiyenin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.