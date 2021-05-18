Elon Musk en zenginler listesinde geriledi! Serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı
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Elon Musk en zenginler listesinde geriledi! Serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Bitcoin'i dilinden düşürmeyen ünlü iş insanı Elon Musk, dünyanın en zenginleri listesinde geriledi. Ocak ayında Tesla hisselerinin yüzde 750'lere varan şekilde artmasıyla dünyanın en zengin ismi olan Musk'ın serveti o zamandan beri yaklaşık yüzde 24 azaldı. Yarışta yerini dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptıran Musk'ın şu anki servetinin yaklaşık 160.6 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Son dönemde kripto para birimleri Bitcoin ve Dogecoin'i dilinden düşürmeyen Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı olma unvanını da kaybetti.

SERVETİ OCAK AYINDAN BERİ YÜZDE 24 AZALDI

Kripto para birimi Bitcoin ile ilgili Twitter'da paylaştığı mesajlarla para biriminin değer kaybetmesine ön ayak olan Musk'ın servetinin Ocak ayında zirveyi gördüğünü yazan Bloomberg, Musk'ın servetinin o zamandan beri yaklaşık yüzde 24 azaldığını aktardı.

ARNAULT MUSK'IN SERVETİNİ GERİDE BIRAKTI

Dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'ın Musk'ın servetini geride bıraktığı açıklanırken, Musk'ın şirketi Tesla'nın hisselerinin yüzde 2.2 düşmesinin bunda etkisi olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA TAVAN YAPMIŞTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Mart ayında zirvelerde seyreden Musk'ın servetinin Ocak ayından beri düşüş trendinde olduğu belirtilirken şu anki servetinin yaklaşık 160.6 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Geçen hafta müşterilerinin Tesla'dan araç alırken Bitcoin kullanmalarını askıya aldıklarını duyuran ve Bitcoin'in doğaya zarar verdiğini söyleyerek bu para biriminin değerinin düşmesinin yolunu açan 49 yaşındaki Musk, Ocak ayında Tesla hisselerinin yüzde 750'lere varan şekilde artmasıyla dünyanın en zengin ismi olmuştu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti bu yıl 9.1 milyar dolar eridi.

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Elon Musk en zenginler listesinde geriledi! Serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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