Elon Musk, 11 milyar dolar vergi ödeyecek
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu yıl 11 milyar dolar vergi ödeyeceğini açıkladı.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın serveti nedeniyle ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. Geçtiğimiz ay başladığı hisse satış opsiyonunu kullanmasıyla birlikte ödeyeceği vergilerde de artış meydana geldi.
ANKET YAPMIŞTI
Twitter üzerinden anket yaparak, Tesla'da bulunan hisselerini satması halinde kişisel olarak vergi ödeyebileceğini, bunun dışında bir geliri olmadığı için vergiye tabi olmadığını açıklamış ve vergi ödemek için Tesla hisselerimi satayım mı anlamında anket oluşturmuştu. Anket sonucunda vergi ödemesine ilişkin sonuç çıkmıştı.
Musk bu gelişme sonrası elinde bulunan Tesla hisselerini belirli zaman aralıklarında satmaya başlamıştı.
11 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK
Elon Musk, 2021 yılı için ne kadar vergi ödeyeceğini sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıkladı. Musk 2021 yılında 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğini duyurdu.
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