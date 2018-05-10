Eljif Elmas'a 'Şampiyon' Teklifi

Onur Dinçer/ Skorer Özel

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'a ülkesinden talipli çıktı. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Rabotnicki'den büyük umutlarla transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu, Aykut Kocaman yönetimindeki ekipte beklediği forma şanslarını bulamadı.

Kiralık teklif yapılacak

Makedonya'da sezonu şampiyon olarak noktalayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak olan Skendija'nın, Eljif Elmas'ı kadrosuna katmaya karar verdiği öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki durumunu da göz önünde bulunduran Makedon yöneticilerin yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirlendi.

Hedef Devler Ligi

Şampiyonlar Ligi kulvarı için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Skendija Kulübü'nün, 18 yaşındaki milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği tespit edildi. Geçici bir transfer için teklifini hazırlayan Makedon ekibinin, sarı-lacivertli ekibe bu yönde bir öneride bulunacağı belirtildi.

Artık A Milli Takım'da

Makedonya U-19 Milli Takımı forması giyen ve son milli arada burada gösterdiği performansla ülkesinde bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, A Milli Takım için gün sayıyor. Makedonya A Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelov, oyuncunun genç milli takımdaki performansının ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda başlayacak UEFA Uluslar Ligi için Elmas'ı, A Milli Takım kadrosuna alacağını açıklamıştı.