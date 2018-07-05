Elitaş'tan 'Ohal' Açıklaması: Tezkere Geldiği Takdirde Oylanıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı OHAL ile ilgili uzatmayı arzu etmediği takdirde, TBMM'nin yetkisi, cumhurbaşkanı tarafından tezkere geldiği takdirde oylanıyor. 'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Elitaş, kayıt işlemi sonrası gazetecilerin Meclis gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Meclisin, 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de toplanacağını kaydeden Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yemin töreninin birinci kısmına katılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü yemin edeceğini belirten Elitaş, ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini vurguladı. Elitaş, 7 Temmuz'da grup başkanı ile grup başkanvekillerinin seçileceğini, yeni sisteme yönelik olarak grup iç yönetmeliğinde değişiklik yapılacağını dile getirdi.

Olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili soru sorulan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, şunları söyledi:

"9 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden dolayı Cumhurbaşkanı'nın, TBMM'den bir talebi olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı OHAL ile ilgili uzatmayı arzu etmediği takdirde, TBMM'nin yetkisi, cumhurbaşkanı tarafından tezkere geldiği takdirde oylanıyor. 'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir.

OHAL KHK'sında, ihraç ve geri dönenlerle ilgili bir düzenleme ortaya çıkabilir. Uyum KHK'sında şu olabilir, bunun çalışmasını yaptık. Hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimleri aynı anda yapıldığından dolayı yeminle ilgili ne içtüzükte ne 'Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda düzenleme var. 'Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 21. maddesinde bir değişikliğe ihtiyaç hasıl oluyor; 3 gün içinde 9 Temmuz tarihinde yapabilmemiz için. Mevcut hale göre, cumhurbaşkanının mazbatasını aldığı gün TBMM'de yemin etmesi gerekiyor. Ama yemin etmemiş bir parlamento önünde de cumhurbaşkanının yemin etmesi uygun bulunmadığından sanki uyum KHK'sında böyle bir düzenleme olabilecek gibi Cumhurbaşkanı'nın 9'unda yemin edebilme imkanını sağlayabilmek için."

- Ankara