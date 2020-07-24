Elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti! Ucuz fiyatlarıyla tanınan ancak son dönemde satılan ürünleri müşterilerine teslim etmemesiyle gündem olan 20 yıllık elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti. Konkordato nedir? İstanbul Bilişim battı mı? İstanbul Bilişim müşterileri şikayetçi oldu, sosyal medyada gündeme gelen konu açıklandı. İstanbul Bilişim açıklama yaptı.

Teknoloji perakendecisi olarak Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren İstanbul Bilişim, konkordato ilan ettiğini duyurdu. Firma satın alınan ürünleri göndermeyerek yüzlerce kullanıcıyı mağdur etmişti.

MÜŞTERİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Bilişim'den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi de alamadıkları gerekçeleriyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikayetlerini dile getiriyordu. Kullanıcıların bir çoğu bu şikayetleri savcılığa da taşıyarak firma hakkında işlem yapılmasını istedi. Ürünleri teslim edilmeyen müşteriler, firmadan paralarını geri istediler ancak alamadılar.

Uzun süredir stok sıkıntısı yaşadığı bilinen firma konkordato ilan ettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle tedarik sıkıntısına dikkat çekilen açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerin sosyal medyada şirketin adına kötü propaganda yaptıklarına işaret edildi.

İSTANBUL BİLİŞİM AÇIKLAMA YAPTI

"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.

İSTANBUL BİLİŞİM BATTI MI?

Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmişir. İcra vs. gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

"KONKORDATO TALEBİMİZ UYGUN BULUNMUŞTUR"

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."

KONKORDATO NEDİR?

İflas anlaşması olarak da bilinen konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabileceklerini belirten bir anlaşmadır. Koşullar dahilinde borçları ödemek için alacaklılarıyla yapılan anlaşma sayesinde alacaklının çok zarara girmemesi gözetilmektedir.

Kaynak: İHA