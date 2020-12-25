Elazığspor'da İzzet, ilk yarıyı kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığspor'da İzzet, ilk yarıyı kapattı

25.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:47
Elazığspor'da İzzet, ilk yarıyı kapattı

TY Elazığspor'un, Kırşehir Belediyespor maçında sakatlanan kanat oyuncusu İzzet Topatar'ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TY Elazığspor'un, Kırşehir Belediyespor maçında sakatlanan kanat oyuncusu İzzet Topatar'ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor'da, İzzet Topatar üzüntüsü yaşanıyor. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından 16. haftada Kırşehir Belediyespor'la oynanan maçla yeniden ilk 11'e dönen İzzet, mücadelenin 52. dakikasında sakatlanarak yerini Yusuf Ensar Poyrazlı'ya bırakmak zorunda kaldı. Kenara sedyeyle alınan 20 yaşındaki futbolcu, ilk müdahalenin ardından MR'a girdi. MR sonucuna göre sağ bacağında GRYT 2 yırtığı tespit edilen başarılı oyuncunun en az 4 hafta takımdan uzak kalacağı ve ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi. İzzet'in MR sonuçlarının Ankara'da uzman doktorlara da gösterileceği ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

Öte yandan Elazığspor'un, Bodrumspor'la oynadığı maçta sakatlanan tecrübeli 10 numarası Muhammed İldiz ise sakatlık sürecini tamamladı ve Mamak FK kafilesinde yer aldı. Teknik Direktör Orhan Kaynak'ın şans vermesi halinde Muhammed, takımdaki yerini alacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Vitor Hugo Samet Aybaba Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığspor'da İzzet, ilk yarıyı kapattı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:53:45. #1.15#
title