Elazığ takımlarının voleybol programı

AKSARAY (İHA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Elazığ Belediyesi Kadınlar Voleybol, Aksaray Gençlik Erkekler Voleybol takımları hafta sonu kritik maçlara çıkacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığ Belediyesi Voleybol, 10. hafta maçında Diyarbakır ekibi Lice Gençlik'i ağırlayacak. Grubunda namağlup yoluna devam eden ve maç eksiğiyle 2. sırada bulunan mavi-beyazlılar, Diyarbakır ekibi karşısında da 3 puan için parkede olacak. Elazığ Belediyesi Voleybol - Lice Gençlik maçı 23 Ocak Pazar günü saat 13.00'da Yakup Kılıç Spor Salonunda oynanacak.

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 7. Grupta mücadele eden Aksaray Gençlikspor ise 14. hafta maçında Arapgirspor'la karşılaşacak. 23 Ocak Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşmaya Malatya Merkez Spor Salonu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

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