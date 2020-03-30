ELAZIĞ Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve elektrik direğine de çarptı Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve elektrik direğine de çarptıELAZIĞ'da, otomobille çarpışan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaç ile elektrik direğine çarparak, yan yattı.

Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve elektrik direğine de çarptı ELAZIĞ'da, otomobille çarpışan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaç ile elektrik direğine çarparak, yan yattı. Kazada 3 kişi, yaralandı. Kaza, dün gece, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Polat'ın kullandığı 23 FK 864 plakalı otomobil ile sürücüsün ismi öğrenilemeyen 33 KME 28 plakalı otomobil çarpıştı. Polat'ın kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaç ile elektrik direğini çarparak, devirdikten sonra karşı şeride geçip, yan yattı. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA