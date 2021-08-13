Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kabukçu - Haberler | Spor

- Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor Elazığ Karakoçan FK, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum Palandöken'de günde çift antrenmanla devam ediyor.

- Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ Karakoçan FK, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum Palandöken'de günde çift antrenmanla devam ediyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK'da, 2. etap kamp çalışmaları Erzurum Palandöken'de sürüyor. Teknik Sorumlu Ender Çınar yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan ve birçok noktaya transferler yapan Elazığ ekibinde, yeni sezon hedefi ilk 5 üzerine kuruldu.

Çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüklerini kaydeden Ender Çınar, "Yönetim kurulumuza öncelikle böylesi güzel bir merkezde kamp yapma fırsatı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Futbolcu arkadaşlarımız gerçekten özveriyle çalışıyor. Çok kısa bir süre birlikte çalışmamıza rağmen şunu söyleyebilirim; gençler ve tecrübeliler iyi kaynaştı. Kolej havası oluşturdu. Birlik ve beraberlik en üst seviyede. Erken pes etmeyen, çabuk hücuma çıkan bir takım oluşturma düşüncemiz var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Grubun zorluğunu da biliyoruz. Başkanımızın da dediği gibi bizim hedefimiz play-off. Rakiplerimiz güçlü olabilir ama biz de iyi bir takımız" dedi.

Takımın yeni gol silahı İlhan Aslanoğlu ise, "Yeni bir takımız ve çok iyi çalışıyoruz. Umarım play-off oynayabiliriz. Arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, şehrimize ve yönetimimize güveniyoruz. İnşallah Elazığ'ı ligde en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kabukçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Kibariye Ece Üner Berdan Mardini İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Karakoçan FK yeni sezona sıkı hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:43:45. #1.15#

title