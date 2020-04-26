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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Elazığ Valiliği, Avrupa, Elazığ, Ekonomi, Haber

Elazığ'dan 1 milyon fideyle "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Elazığ'dan 1 milyon fideyle "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan merkezde 1 milyon tohum ekilerek fide...

26.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:09
Elazığ'dan 1 milyon fideyle 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Elazığ'dan 1 milyon fideyle "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan merkezde 1 milyon tohum ekilerek fide yetiştirilmeye başlandı

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Avrupa'nın ilk olan merkezde 1 milyon tohum ekilerek fide yetiştirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Avrupa'da ilk defa Elazığ'da kurulan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, Korona virüsle mücadele kapsamında görev almaya başladı. Siperlik üretiminde seriye geçerek önemli bir destek sağlayan merkezin 25 bin metre karelik alanında da çiftçiler için önemli bir adım atıldı. Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkısıyla Çocuk ve Gençlik Vakfı'nın 25 bin metrekare organik tarım ve hayvancılık alanına 1 milyon adet domates, patlıcan, salatalık, biber tohumunun ekimi gerçekleştirildi. Ekilen tohumlar yeşererek fide haline gelmeye başladı. Yaklaşık 1 ay içerisinde tüm fidelerin kent merkezi ve 10 ilçedeki çiftçilere ücretsiz olarak Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ulaştırılmasını planlandığı öğrenildi.

Bilgi veren Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, " Burası, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezi. Bilindiği üzere tüm dünya ve ülkemiz ciddi bir virüsle karşı karşıya ve savaş vermekte. Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteri Türkiyem' sloganıyla başlatmış olduğu kampanyaya biz de Elazığ Valiliği koordinesinde 'Biz Bize Yeteriz Elazığ' ile kampanyası başlatarak destek oluyoruz" dedi.

"1 milyon fide bir ay içerisinde hazır olacak"

Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktaran Karabulut, " Şuan merkezimiz içerisindeki 25 bin metrekare alanlık organik tarım ve hayvancılık alanımızda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ve İl Müdürlüğü ile beraber yaklaşık 1 milyon adet domates, patlıcan, salatalık ve biber tohumunun ekimini gerçekleştirdik. Yaklaşık bir ay içerisinde ürünlerimizi fide haline getirip evde kalan vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyoruz"diye bilgi verdi.

Fide çalışmasında amacına değinen Karabulut," Bu ay sebze fidelerinin dikim ayları, amacımız hem virüsün yayılmasını engellemek hem de yaz aylarında bu sebzeden edilecek ürünlerle üretimin devam etmesini sağlamak. Vatandaşlarımız bu sayede hem fideleri evlerine gitmiş olacak hem de evde kaldıkları süre içerisinde biz sosyal faaliyet yapmış olacağız. Bu kapsamda 1 bir milyon fide ile yaklaşık bir ay içerisinde hazır olmuş olacağız"ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan 1 milyon fideyle 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Kaynak: İHA

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