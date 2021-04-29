ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı, alışveriş hareketliliği oluştu.

ELAZIĞ'da, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı, alışveriş hareketliliği oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Elazığ'da marketlerde hareketlilik yaşandı. Tarihi Kapalıçarşı'da vatandaşlar en çok hurma, ceviz, bayram şekeri, et ve süt ürünleri satın aldı.

'KISITLAMA GÜNLERİNDE DE AÇIĞIZ'

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Emir, kısıtlama önceki yoğunluk olduğunu, bu nedenle her türlü tedbiri önceden aldıklarını ve hazırlıklı olduklarını belirterek, "Vatandaşlardan genellikle hurma, ceviz, kadayıf, et ve süt ürünlerine talep var. Müşteriler 'kısıtlama sürecinde kapalı mısınız?' diye soruyor. Biz de açığız, hizmet vermeye devam ediyoruz diyoruz. Hatta müşterinin kapısına kadar sipariş götürebiliriz" dedi.

Vatandaşlardan Nazim Özmen ise, "Kapanma geliyor. Bu nedenle alışveriş yapıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Et, peynir, zeytin, kuruyemiş, meyve, sebze yani her şeyimizi alıyoruz" diye konuştu.

ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Özcan Deniz Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mete Kalkavan Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ELAZIĞ'DA 'TAM KAPANMA' ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:05:53. #1.15#

title