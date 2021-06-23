Elazığ'da iki ayrı araç yangını

Elazığ'da iki farklı noktada araç yangını yaşandı, otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da iki farklı noktada araç yangını yaşandı, otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

İlk olay, Elazığ-Bingöl yolu Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 KC 882 plakalı otomobili park ederken motor kısmından yanmaya başladı. Yangınla birlikte patlama sesi gelmesi üzerine çevredekiler ilk aşamada müdahale edemedi. Daha sonra yangın vatandaşlar ve haber verilen itfaiyenin gelip müdahale etmesiyle söndürüldü. Motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.

İkinci araç yangını ise, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. B.A. yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsü, sağ şeride çekip aracı durdurdu, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı