5,3 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı (3)

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem anından Fırat Üniversitesi Hastanesindeki görevli doktorların, personelin ve hastanede bulunan vatandaşların yaşadığı panik farklı açılardan anbean kameralara yansıdı.

İkinci kattan atladı

İzzetpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşayan bir kişi, panikle ikinci kattaki evinin penceresinden atladı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde yere düşen kişi, yere düştükten sonra kalkıp binadan uzaklaşmaya çalıştı.

Bileğini tutarak olduğu yere devrilen şahsın yardımına temizlik işçisi yetişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı