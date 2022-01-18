Elazığ'da 2021 yılında 1 milyar 497 milyon TL yatırım teşviki

ELAZIĞ (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü yayınladığı ' Yatırım Teşvik Belgeleri' istatistiğinde 45 yatırım teşvik belgesi ile son yılların en iyi performansını gösteren Elazığ, 1 milyar 497 milyon yatırım tutarı ve 2 bin 242 istihdam ile dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü 2021 yılı iller itibarı ile yayınlanan ' Yatırım Teşvik Belgeleri' istatistiğinde Elazığ 45 yatırım teşvik belgesi ile son yılların en iyi performansını gösterdi. Yayınlanan istatistikte, Elazığ 45 yatırım teşvik belgesi için 1 milyar 497 milyon yatırım tutarı ve 2 bin 242 istihdam ile dikkat çekti. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan da, "İçinden geçtiğimiz tüm zor şartlara rağmen gösterilen performans için iş dünyamızı kutluyorum. Bu tablo önümüzdeki süreç içerisinde Elazığ'ın vizyonunu da ortaya koymuştur" dedi.

"Elazığ'ın gerçek potansiyelini daha yansıtabilmiş değiliz"

Başkan Arslan açıklamasının devamında ise 2021 yılı Elazığ'ın yatırım teşvik belgelerindeki başarının sevindirici olduğunu ve tüm zor şartlara rağmen gösterilen performansın ilin vizyonunu ortaya koyduğun belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2021 yılı istatistiklerinde Elazığ 45 Yatırım Teşvik Belgesi ve yatırım tutarı ile son yılların en yüksek performansını göstermiştir. Toplam 1 milyar 497 milyon tutarındaki bu 45 yatırım ile hedeflenen istihdam ise kısa vadede 2 bin 242 kişidir. 24 Ocak 2020 yılında yaşanan Elazığ merkezli büyük deprem felaketi, ardından başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin ekonomiye olan yansımaları ve buna bağlı olarak döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen ilimiz iş dünyası yatırımlarında hız kesmemiştir. Elazığ'ın zengin potansiyel kaynakları ile Osb'lere sağlanan 6. bölge desteklerinin avantajları elbette yatırımlara hız veren itici bir güç olmuştur. Ancak, ilimiz iş dünyasının tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koymuş olduğu yatırım iştahı ve girişimcilik ruhu her türlü takdirin üzerinde bir duruş olmuştur. Ben bu vesile ile öncelikle her bir yatırımcımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Altyapı çalışmaları büyük bir hızla devam eden TEKNOVA Osb, Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB ve planlama aşamasında olan Karakoçan-Kovancılar-Palu Karma OSB ve Karakoçan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB ile önümüzdeki dönem ilimizin yatırımlarda çok daha farklı bir noktaya ulaşacağını ön görüyoruz. Bu hususta başta Valiliğimiz olmak üzere, Belediyemiz, STK'larımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte çok yoğun bir şekilde girişimlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bu zor dönemde ilimize yatırım hususunda görüşmelerde bulunduğumuz iş insanlarımızın gösterdikleri kararlı duruşları için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri