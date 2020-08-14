HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Elazığ Belediyespor'da yeni yönetim hedeflerini açıkladı

- Elazığ Belediyespor'da yeni yönetim hedeflerini açıkladı Elazığ Belediyespor Başkanı Tuncay Kaymak: "İlk hedeflerimizden birisi altyapı" Elazığ Belediyespor Başkanı Tuncay Kaymak, ilk hedeflerinden birinin altyapı olduğunu söyleyerek, gençlere önem vereceklerini söyledi.

14.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:23

- Elazığ Belediyespor'da yeni yönetim hedeflerini açıkladı

Elazığ Belediyespor Başkanı Tuncay Kaymak:

"İlk hedeflerimizden birisi altyapı"

ELAZIĞ - Elazığ Belediyespor Başkanı Tuncay Kaymak, ilk hedeflerinden birinin altyapı olduğunu söyleyerek, gençlere önem vereceklerini söyledi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ Belediyespor'da yaşanan yönetim değişikliği sonrası Başkan Tuncay Kaymak, İkinci Başkan Serkan Gündoğdu ve Teknik Sorumlu Önder Çınar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerini açıkladı. Kulübü en iyi yerlere getireceklerini belirten Başkan Tuncay Kaymak, "Futbolcu transferi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yönetimimiz, teknik ekibimiz bu isimler üzerinde duruyor. Projelerimiz var ancak tabi bunlar zamanla olacak. Güzel şeyler yaşanacak. İlk hedeflerimizden birisi altyapı. Elazığlı gençlerimize de önem vereceğiz" dedi.

Kulüpte bir bayrak değişimi olduğunu ifade eden Serkan Gündoğdu, "Elazığ Belediyespor Kulübü'nün ismi değişecek. Bu değişiklik farklı söylentilere neden olmasın. Bu Elazığ'ın başarısıdır. Bu takım Elazığ'ın takımıdır. Artık bütün gençlerimize sahip çıkacağız ve yetiştirici bir kulüp olmayı hedefleyeceğiz. Bu sezon 9-10 tane Elazığlı genci takımda tutmak istiyoruz. İlerleyen günlerde Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ile görüşme planlayacağız. İki profesyonel takım olarak ileriye dönük neler yapılabilir ve gelişmeye yönelik neler olabilir konusunda istişareler olacak. Biz bağlayıcı bir kulüp olacağız. ASKF ile toplantı yapacağız. Gelecek vadeden gençleri gözlemleyeceğiz. Kadromuzda zaten mevcut güvendiğimiz oyuncularımız var. Hak eden oyuncuları takımda tutacağız. Şu anda tesislerimizde 4 tane yurt dışından gelen oyuncumuz bulunuyor. Bizim teknik ekibimize güvenimiz tam. Bundan ötürü teknik ekip bu oyunculara karar verecek. Biz yönetim olarak futbolcu transfer etmiyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Kulübümüzün ismi Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü olacak ve böyle devam edecek. Maçlarımızı Elazığ'da yapacağız. İmkanlar sağlanırsa Karakoçan'da maçlarımızı yapacağız. Elazığ Belediyespor'u sıfır borçla aldık. Ahmet Toprak başkanımıza sergilediği örnek başkanlıktan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Önder Çınar: "En kısa sürede transferlerimizi yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz"

Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Önder Çınar ise, "Yönetim bizi bu göreve layık gördü ve kendilerine teşekkür ediyorum. Pandemi süreci bütün sektörleri olduğu gibi futbolu da etkiledi. En kısa sürede transferlerimizi yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Transferler konusunda tespit ettiğimiz bir liste ve alternatiflerimiz var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bitirdiğimiz transferlerimiz de var. Sonuçta Elazığ'ın bir kulübüyüz ve gençlerimizi de göz ardı edemeyiz. Elazığ gençleri kendilerine inansın ve güvensin. Biz her zaman geçleri takip edeceğiz ve kadromuzda da 10'a yakın genç oyuncumuz bulunacak. Futbolda önemli olan güvendir. Bu güvenli ortamı inşa ettik. Elazığ'da futbol ileriye gidecektir. Buraya gelen oyuncu her konuda rahat edecektir. Bu takımda hak edenler yer bulacaktır. Bu bizim için önemli bir fırsat" şeklinde konuştu.

Elazığ Belediyespor'da yeni yönetim hedeflerini açıkladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Güncel
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi 3. Sayfa
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Polat Merve Boluğur Yonca Evcimik
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Adana
Şu an buradasınız: Elazığ Belediyespor'da yeni yönetim hedeflerini açıkladı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:30:29. #1.15#
title