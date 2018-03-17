El Sanatları Geliştirme Kursu'nu Tamamlayan Kursiyerlere Sertifika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Örnek Köy' projesi kapsamında yeniden inşa edilen Aslanapa Kureyşler köyünde incelemelerde bulundu.

'Örnek Köy' projesi hakkında konuşan Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, projenin Kütahya için özel olduğunu söyledi. Aynı zamanda Kureyşler köyünde gerçekleştirilen 'El Sanatları Geliştirme Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Gelen misafirlere kursiyerler tarafından yapılan zeytin dalı işlenmiş çini hediye edildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, "Kurum olarak biz Kureyşler köyümüzde yaptığımız çalışmalarımızı aktardık. Özel nakış pano hediyelerimizi takdim ettik ve kursumuzu tamamlayan kursiyerlerimize belgelerini dağıttık. İkramlar, sohbet ve hatıra fotoğrafları ile bu güzel program sona erdi. Katılan ve katkı veren tüm kişi ve kurumlara kurumumuz adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA