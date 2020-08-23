Ekrem İmamoğlu: "Seneye benim de kulaç atma niyetim var" - Ekrem İmamoğlu: "Seneye benim de kulaç atma niyetim var" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "İstanbul'un her türlü erdemini dünyayla paylaşmak lazım" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda konuştu.

- Ekrem İmamoğlu: "Seneye benim de kulaç atma niyetim var"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"İstanbul'un her türlü erdemini dünyayla paylaşmak lazım"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda konuştu. Kendisinin de önümüzdeki sene yüzmek için niyetli olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu tip organizasyonlarla İstanbul'un erdemini tüm dünyayla paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Bu yıl 32.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarış sırasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Dünyada İstanbul gibi başka bir güzellik olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyada böylesine bir güzellik yok. 2 kıtanın arasında yapacağınız her organizasyon dünyada iz bırakır. Bunun kıymetini bilerek her türlü erdem ve kalitesini dünyayla paylaşmak lazım. Bu organizasyon da bunlardan birisi. Başarılar diliyorum. Açıkçası yüzebilir miyim diye bir niyet ettim ama iyi bir çalışma yaparak burada kulaç atmak belki dünyanın en güzel keyfi olur, Asya'dan Avrupa'ya geçmek" ifadelerini kullandı.

"Daha önce Boğaz'da yüzdüm"

Boğaz'da daha önce denize girdiğini de söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Boğaz'da daha önce yüzdüm. Uzun mesafeli değil ama kısa mesafeli bir yüzüş oldu. Akıntısı ilginç. Yüzmede fena değilimdir, akıntıyı de severim. Akıntılı denizlerde yüzdüğüm için biraz keyifli bir çalışma yaparak seneye bunu yapabilirim" dedi.

Karadeniz insanı olduğunun hatırlatılması üzerine de, "Evet zor bir denizdir Karadeniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA