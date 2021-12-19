Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz - Haberler Ekonomi
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Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz" dedi.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve doların tarihi rekorlar kırarak 16 lirayı aşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımla kurdaki artış nedeniyle belediye bütçesine yansıyan 15.2 milyar liralık ek faturayı merkezi yönetimden talep etti.

"YENİ EKONOMİ POLİTİKASI TUTARSA, GERİ AKTARACAĞIZ"

İmamoğlu söz konusu paylaşımında "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz

Emre İliksiz
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Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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