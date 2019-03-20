Ekonomimizin Aktörlerini Dinlemek İçin Şehirlerine Gidiyoruz"

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, ekonominin aktörlerinin öneri, sorun ve taleplerini dinlemek için bulundukları şehirlere gittiklerini söyledi.

Erkan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentteki odalar tarafından bir otelde düzenlenen "Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran girişimci, sanayici, ihracatçının koruyucusu olduğunu belirterek, iş dünyasını bunaltan bürokratik ve mali zorlukların birer birer aşıldığını vurguladı.

Ekonominin aktörlerinin krediler ve vergi kolaylıklarıyla sürekli desteklendiğini anlatan Erkan, şöyle konuştu:

"Bu irade dün olduğu gibi bugün de hakkıyla kazananın yanındadır. Dürüstlüğü terk edenlere, haksız fiyat artışlarıyla ülkemizi ve tüketicimizi zor durumda bırakanlara fırsat vermeyeceğiz. Sayın bakanımızın da hassasiyetle üzerine gittiği bir meseledir bu. Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkarımızla, kooperatiflerimiz, iş dünyamız, odalarımız ve borsalarımızla ortaklaşa bir mesai yürütüyoruz. Bunda sayın bakanımızın istişareye dayanan anlayışının büyük payı var."

Erkan, masa başında oturmak yerine sahada olmayı yeğlediklerine işaret etti.

Esnaf, sanatkar, kooperatifler ve iş dünyasının sorun, beklenti ve önerileri aldıklarını dile getiren Erkan, "Sözü ve derdi olana kapımız her zaman açık. Bununla da yetinmiyor, 'bize gelemeyene biz gideriz' anlayışıyla, ekonomimizin aktörlerini dinlemek için şehirlerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'in ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Kırşehir denince akla ahilik geliyor. Ahi, Türkçede cömert, Arapçada kardeş demektir. Hakka hizmeti halka hizmetle eş tutan bir duruş. Ahi esnafımız, kökleri ahiliğe dayanan bir halkın edep ve adabının mirasçısı, birlik ve beraberliğimizin mayası, huzur ve bereketin teminatıdır. Ne mutlu bana ki Allah esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmeyi, ahiler diyarı Kırşehir'in bir evladı olmayı nasip etti. Son 10 yılda Kırşehir'in çehresini değiştiren Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci'ye teşekkür ediyor, her zaman yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Kırşehir'de kim taş üstüne taş koymuşsa onun yanında olacağız. Kırşehir'e değer katanları hep takdir edeceğiz. Husumetin ve ayrılığın bizi götüreceği hiçbir menzil yoktur."

Kaynak: AA