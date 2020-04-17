Ekonomik krizi yenmek için en büyük koz dijitalleşme
Koronavirüs krizini en başarılı şekilde yöneten ülkenin Çin olduğunu söyleyen İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyasının sağlık krizinden sonra ekonomik kriz yaşamaması için en büyük kozu dijitalleşme olacak" dedi.
17.04.2020 01:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:23
Koronavirüs krizini en başarılı şekilde yöneten ülkenin Çin olduğunu söyleyen İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyasının sağlık krizinden sonra ekonomik kriz yaşamaması için en büyük kozu dijitalleşme olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com