Ekonomik krizi yenmek için en büyük koz dijitalleşme Koronavirüs krizini en başarılı şekilde yöneten ülkenin Çin olduğunu söyleyen İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyasının sağlık krizinden sonra ekonomik kriz yaşamaması için en büyük kozu dijitalleşme olacak" dedi.

Koronavirüs krizini en başarılı şekilde yöneten ülkenin Çin olduğunu söyleyen İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyasının sağlık krizinden sonra ekonomik kriz yaşamaması için en büyük kozu dijitalleşme olacak" dedi. Kaynak: Dunya.com