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Çin Halk Cumhuriyeti, Erol Bilecik, Koronavirüs, Ekonomi

Ekonomik krizi yenmek için en büyük koz dijitalleşme

Koronavirüs krizini en başarılı şekilde yöneten ülkenin Çin olduğunu söyleyen İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyasının sağlık krizinden sonra ekonomik kriz yaşamaması için en büyük kozu dijitalleşme olacak" dedi.

17.04.2020 01:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:23
Ekonomik krizi yenmek için en büyük koz dijitalleşme

Koronavirüs krizini en başarılı şekilde yöneten ülkenin Çin olduğunu söyleyen İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyasının sağlık krizinden sonra ekonomik kriz yaşamaması için en büyük kozu dijitalleşme olacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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