Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Kasım ayı tarifesi netleşti.

TÜM ARAÇ GRUPLARINDA YÜZDE 1 ZAM

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan verilere göre, tüm araç gruplarında ortalama yüzde 1 oranında prim artışı yapıldı. Artış, otomobil, motosiklet, taksi, otobüs ve traktör dahil tüm motorlu taşıtları kapsıyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÜNCEL PRİM TUTARLARI

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da 4. basamakta yer alan bir otomobil sürücüsü, trafiğe çıkmadan önce en az 14 bin 991 TL prim ödeyecek. Bu tutar, ekim ayında 14 bin 763 TL, eylülde ise 14 bin 612 TL seviyesindeydi. Kentte risk seviyesi en yüksek olan 0. basamak sürücülerinin ödeyeceği prim 44 bin 733 TL'ye yükselirken, en düşük riskli 8. basamak sürücüleri için prim 7 bin 456 TL olarak belirlendi. Benzer şekilde Ankara'da bu rakamlar 43 bin 467 TL ile 7 bin 245 TL, İzmir'de ise 42 bin 201 TL ile 7 bin 34 TL arasında değişiyor.

TİCARİ TAKSİLERDE DE MALİYET ARTTI

Kasım ayı tarifesi, ticari araç sahiplerini de etkiledi. İstanbul'da taksilerin 0. basamakta ödeyeceği prim 117 bin 861 TL'ye çıkarken, en düşük risk grubundaki 8. basamak taksi sürücüleri için tutar 19 bin 644 TL oldu. Ankara'da prim aralığı 114 bin 526 TL ile 19 bin 88 TL, İzmir'de ise 111 bin 190 TL ile 18 bin 532 TL olarak açıklandı.

OTOBÜS SİGORTASINDA EN YÜKSEK ARTIŞ

NTV'nin aktardığına göre; Zorunlu trafik sigortasında en maliyetli araç grubu yine otobüsler oldu. İstanbul'da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip otobüslerin 0. basamak primi 282 bin 495 TL'ye ulaştı. Aynı aracın 8. basamaktaki prim tutarı ise 46 bin 136 TL olarak kayda geçti.

CEZASI AĞIR

Öte yandan, yeni yılda sigortasız araç kullananlar için uygulanacak ceza tutarı da 993 TL olarak belirlendi. Denetimlerde sigortası bulunmadığı belirlenen araçlar, para cezasının yanı sıra trafikten men edilecek.