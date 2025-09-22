Zorlu Holding, 2024 İçin 2,9 Milyar Liralık Ar-Ge Yatırımı Yapacak

Zorlu Holding, 2024'te Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı bütçeyi yaklaşık 1,2 katına çıkararak toplam 2,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde belirlediği hedeflere yönelik olarak, 2024'te Grup şirketleriyle hayata geçirdiği uygulamaları ve bu kapsamda elde ettiği çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) odaklı ilerlemeleri 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaştı.

Şirket, "Yenileyici İş Modelleri" başlığı altında, "Net Sıfır Emisyon" ve "Döngüsellik" odağında yaptığı çalışmalarla, düşük karbonlu çözümleri ölçeklendirmeye, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir kaynak kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Rapor sonuçlarına göre Zorlu Holding ve Grup Şirketleri, 2024 itibarıyla, Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,7 oranında azalma sağladı. 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 salımları yüzde 37, Kapsam 3 salımları ise yüzde 15 azaltıldı.

Atıklar geri dönüşümle geri kazanılıyor

Toplam geri dönüştürülen atıklar yüzde 22 azaltılırken 123 bin 34 ton atığın geri dönüşümü sağlandı. Bu sonuçlarla emisyon oranları düşürülürken, doğal kaynakların korunmasına ve döngüsel ekonominin desteklenmesine de katkı sunuldu.

Endüstri 4.0, dijitalleşme, büyük veri ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge çalışmaları da yürüten Zorlu Holding, 2024 itibarıyla, Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı bütçeyi yaklaşık 1,2 katına çıkararak, FAVÖK'ünün yüzde 12'sine karşılık gelen 2,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojileri sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada etkin bir araç olarak kullanan Zorlu Holding, bu alanlardaki yatırımlarını artırarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Zorlu Grubu, 2024 itibarıyla beyaz yaka toplam kadın çalışan oranını yüzde 32'ye çıkardı. Kadın yönetici oranında da yüzde 33 seviyesine ulaşan Grup, elde edilen bu sonuçlarla daha adil, kapsayıcı ve insan odaklı bir yapı inşa etme kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

Zorlu Grubu'nun halka açık şirketleri, 2024'te ÇSY platformları, uluslararası endeksler ve raporlama girişimlerinde listelenmeye ve skorlarını yükseltmeye devam etti.

Karbonsuzlaşma hedeflerini, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece senaryosu ile sınırlamaya uyumlu olarak belirleme taahhüdünde bulunan Grup şirketleri hedeflerini Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne sundu.

Bu doğrultuda Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya için orta vadeli, Zorlu Enerji için ise uzun vadeli hedefler Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından 2024'te onaylandı. Böylece bu şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele odağındaki yol haritaları ve sürdürülebilirlik performanslarındaki şeffaf ve hesap verebilir yapı, uluslararası düzeyde belgelendirilmiş oldu.

İklimle uyumlu dönüşüm hedefi

Şirketlerin CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Güvenliği Programları'ndaki başarılı skorları ile, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için LSEG (London Stock Exchange Group) ESG değerlendirmesi gibi uluslararası itibarlı ÇSY platformlarındaki yüksek performansları da sürdürülebilirlik odağında kaydedilen ilerlemeyi tescilledi.

Öte yandan, Zorlu Holding, geleceğe yönelik yol haritasını iklimle uyumlu, adil, kapsayıcı ve toplumsal faydayı önceleyen bir dönüşüm hedefiyle şekillendiriyor.

Daha yaşanabilir bir dünya için paydaşlarıyla ortak değer üreten Holding, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratmanın ve kalıcı etki bırakmanın en stratejik yolu olarak görüyor. Bu doğrultuda, tüm faaliyetlerini sürekli gelişim yaklaşımıyla daha yenileyici, kapsayıcı ve dirençli kılmak için kararlılıkla çalışıyor.

Zorlu Holding'in bu anlayışla hazırlanan, GRI uyumlu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) kapsamındaki maddelerle ilgili ilerleme bildirimini de kapsayan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'na, Zorlu Holding web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Raporda, Zorlu Grubu'nun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkısı ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) tavsiyelerine uyumu aktarıldı.