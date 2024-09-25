Zorlu Holding 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

Zorlu Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Akıllı Hayat 2030" sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda "yenileyici iş modelleri" ve "insan odaklı ekosistemler" ana başlıkları çerçevesinde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda ilerleyen Zorlu Holding, yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu'nda çatı hedefleri çerçevesinde Grubun kaydettiği gelişmeleri paydaşlarına sundu.

Yayımladığı rapor ile Zorlu Holding, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) kapsamındaki maddelerle ilgili ilerleme bildirimini de kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik odaklı entegre bir yaklaşım sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, Zorlu Holding olarak Akıllı Hayat 2030 stratejileri çevresinde, "sorumlu yatırım holdingi" yaklaşımlarıyla daha eşit, adil ve kapsayıcı bir dünya için çalıştıklarını belirtti.

Köksal, sürdürülebilirliği işlerinin bir parçası değil, merkezi ve bütünü olarak ele aldıklarını, tüm faaliyetlerinde insanın, toplumun ve gezegenin sağlığını gözettiklerini aktararak, "Grup şirketlerimiz ile birlikte çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını şirket stratejilerimize ve tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıllı Hayat 20230 vizyonu doğrultusunda belirledikleri stratejik sürdürülebilirlik hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Köksal, "'Yenileyici İş Modelleri' yaklaşımı altında yer alan, 'Net Sıfır Emisyon' ve 'Döngüsellik' odaklı hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında Kapsam 1 ve 2 salımlarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20, baz yıl olan 2020'ye göre yüzde 37 azalttık. Kapsam 1-2-3 toplam emisyonlarını ise önceki yıla göre yüzde 15 oranında düşürdük." açıklamasında bulundu.

"Döngüsel ekonomi alanlarında ekosistemin dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz

Köksal, 2023'te AR-GE'ye 2 milyar 417 milyon lira bütçe ayırdıklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Beş ana sektördeki Grup şirketlerimizle, AR-GE, teknoloji ve yenilik ile geleceği şekillendiren yenilikçi alanlara yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şirketlerimiz aracılığıyla, yenilenebilir enerjiden elektrikli araç ekosistemine, akıllı beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden, araştırma-geliştirmeye dayanan yenilikçi madencilik uygulamalarına, sürdürülebilir tekstillerden deneyim odaklı yaşam alanları sunan gayrimenkul uygulamalarına kadar değer yaratan birçok alana yatırım yapıyoruz. Böylece uzun dönemde iklim krizi ve döngüsel ekonomi alanlarında ekosistemin dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Tüm faaliyetlerinde toplumsal fayda odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ve sosyal yatırımlarda öncü olma hedeflerini vurgulayan Köksal, "Her yıl FAVÖK'müzün yüzde 1'ini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ayırma ve toplumsal etkimizi artırma hedefimiz bulunuyor. 2023'te bu oranı yakaladık ve kaynaklarımızı etki odaklı yatırımlar ile sosyal etki yaratabileceğimiz alanlara yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

Köksal, Zorlu Grubu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunda kaydettikleri ilerlemenin uluslararası kurumlar tarafından da raporlandığının bilgisini paylaşarak, "Halka açık şirketlerimizin her yıl artan bir ivmeyle, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği, Su Güvenliği, Ormansızlaşma, Tedarik Zinciri programları, S&P'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA), Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için LSEG (London Stock Exchange Group) ESG değerlendirmesi gibi uluslararası itibarlı sürdürülebilirlik platformlarında yer alarak, skorlarını yükseltmeleri doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor." açıklamasını yaptı.