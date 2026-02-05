Zorlu Enerji'nin AR-GE projelerine uluslararası fon desteği

Zorlu Enerji'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında hayata geçirdiği 6 projesiyle toplam 2,41 milyon avro hibe desteği aldığı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin söz konusu program kapsamında aldığı hibe destekleriyle Türkiye'nin en başarılı sanayi kuruluşları arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2018'den bu yana 17 AR-GE projesine toplam 4,14 milyon avro ve yaklaşık 30 milyon lira hibe desteği alan şirketin, çevre, enerji ve dijital alanda çığır açan çözümler geliştirmeye yönelik AR-GE çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

"25'e yakın AR-GE projesini eş zamanlı olarak yönetiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Jeotermal Kaynaklar, AR-GE ve İnovasyon Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, söz konusu proje ve desteklere ilişkin şunları kaydetti:

"AR-GE birimi olarak AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk Avrupa kapsamında bugüne kadar JIDEP, SEHRENE, nGel, EOLIAN, Twinvest ve VERTI-GO projelerinin de aralarında bulunduğu altı ayrı AR-GE projemizle toplam 2,41 milyon avro hibe desteği almaya hak kazandık. 2023 yılında, proje bazında bugüne kadarki en yüksek bütçeye sahip olan 1,91 milyon avro destekli nGel projemiz bu kapsamda hibe desteği aldı. Bununla birlikte ilk kez ana koordinatör olarak Eurogia23 Programı'na başvurduğumuz WindTwin projemiz TÜBİTAK, JESKE projemiz ise TENMAK'ın (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu) ilk defa açtığı TUGEP Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Her iki proje de şu an sözleşme aşamasında bulunuyor. Ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen ve her geçen yıl çeşitlenen AR-GE portföyümüzle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Halaçoğlu, şirket olarak çalışmalarını yenilenebilir kaynaklar odağında yürüttüklerini belirterek, "2017 yılında, Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali'nin inşaat ve devreye alma süreci devam ederken TÜBİTAK ile temas kurduk. Aynı yılın sonuna doğru Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı hakkında bilgilendirildik ve konuyu üst yönetimimizle birlikte değerlendirdik. Bu sürecin ardından GECO (Geothermal Emission Control) projemizle ilk uluslararası AR-GE iş birliğimize adım attık." ifadelerini kullandı.

Zorlu Enerji'nin dahil olduğu 4 projenin AB'nin Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında başarıyla tamamlandığını aktaran Halaçoğlu, "EUREKA kümesi altında TÜBİTAK üzerinden desteklenen 3 projemiz bulunurken, mevcut durumda ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen 9 AR-GE projemiz devam ediyor. Grup şirketimiz Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafında ise 4 AB destekli AR-GE projesi başarıyla tamamlanırken, 2 yeni proje bu yıl portföyümüze eklendi. Tüm bunlara ilave olarak 15'e yakın EPDK destekli AR-GE projemiz bulunuyor. Özetle, Zorlu Enerji ve grup şirketleri olarak toplamda 25'e yakın AR-GE projesini eş zamanlı olarak yönetiyoruz." bilgisini paylaştı.