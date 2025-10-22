Zorlu Enerji, 20 Yıllık Toplayıcı Lisansı Aldı

Zorlu Enerji'nin yüzde yüz iştiraki olarak kurulan Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 20 yıl süreli toplayıcı lisansı aldı.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket söz konusu lisans kapsamında elektrik piyasasında toplayıcılık hizmeti sunacak.

Böylece, üretimden dağıtıma, şarj istasyonlarından enerji yönetim sistemlerine kadar farklı alanlarda hizmet veren Zorlu Enerji, bu lisansla elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetleri yürüterek kendi üretim portföyünü ve üçüncü taraflara ait kapasiteleri yönetebilecek.

Şirket, bu yapı sayesinde arz-talep dengesinin korunmasına katkıda bulunurken, enerji yönetiminde daha esnek ve verimli çözümler sunacak.

Elektrik sektöründe önemi artan toplayıcılık, farklı tüketici ve üreticilerin elektrik tüketim ve üretim kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek piyasaya sunmayı ifade ediyor. Bu sayede bireysel üreticilerden sanayi tesislerine kadar geniş bir portföy, tek bir şirket aracılığıyla piyasalara katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Elif Yener, şirketin üretimden son tüketiciye kadar geniş bir alanda faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Yenilenebilir ve verimli projelerle müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize büyük katkı sunacak Toplayıcılık lisansı ile özellikle 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemelerle toplayıcılık alanında da büyük bir etki yaratacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yener, 100 megavat altındaki lisanslı santraller ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresi biten lisanssız santrallerin üretim tarafında, serbest tüketicilerin ise tüketim tarafında müşterileri olacağını vurgulayarak, "Biz hem kendi santrallerimizle hem de dışarıdan katılacak santrallerle bu lisans altında büyümeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.