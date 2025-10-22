Haberler

Zorlu Enerji, 20 Yıllık Toplayıcı Lisansı Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Enerji'nin iştirak ettiği Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi AŞ, EPDK'dan 20 yıl süreli toplayıcı lisansı alarak elektrik piyasasında toplayıcılık hizmeti sunacak. Böylece şirket, kendi üretim portföyünü yönetmenin yanı sıra üçüncü tarafların kapasitelerini de yönetecek.

Zorlu Enerji'nin yüzde yüz iştiraki olarak kurulan Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 20 yıl süreli toplayıcı lisansı aldı.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket söz konusu lisans kapsamında elektrik piyasasında toplayıcılık hizmeti sunacak.

Böylece, üretimden dağıtıma, şarj istasyonlarından enerji yönetim sistemlerine kadar farklı alanlarda hizmet veren Zorlu Enerji, bu lisansla elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetleri yürüterek kendi üretim portföyünü ve üçüncü taraflara ait kapasiteleri yönetebilecek.

Şirket, bu yapı sayesinde arz-talep dengesinin korunmasına katkıda bulunurken, enerji yönetiminde daha esnek ve verimli çözümler sunacak.

Elektrik sektöründe önemi artan toplayıcılık, farklı tüketici ve üreticilerin elektrik tüketim ve üretim kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek piyasaya sunmayı ifade ediyor. Bu sayede bireysel üreticilerden sanayi tesislerine kadar geniş bir portföy, tek bir şirket aracılığıyla piyasalara katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Elif Yener, şirketin üretimden son tüketiciye kadar geniş bir alanda faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Yenilenebilir ve verimli projelerle müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize büyük katkı sunacak Toplayıcılık lisansı ile özellikle 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemelerle toplayıcılık alanında da büyük bir etki yaratacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yener, 100 megavat altındaki lisanslı santraller ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresi biten lisanssız santrallerin üretim tarafında, serbest tüketicilerin ise tüketim tarafında müşterileri olacağını vurgulayarak, "Biz hem kendi santrallerimizle hem de dışarıdan katılacak santrallerle bu lisans altında büyümeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.