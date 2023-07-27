Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Zonguldak'taki ticaret ve sanayi odaları başkan ve beraberindekilerden oluşan heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti. Heyet, TTSO'yu ziyaret ederek, 'Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi' hakkında bilgi aldı, Arsin'deki proje alanında incelemelerde bulundu. Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Orta ve Doğu Karadeniz'e teknik gezi düzenlediklerini belirterek, bilgilendirme toplantısı ve misafirperverlikleri için TTSO yetkililerine teşekkür etti.

Zonguldak'taki ticaret ve sanayi odaları başkan ve beraberindekilerden oluşan heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Kente gelen heyet, TTSO'yu ziyaret ederek, "Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi" hakkında bilgi aldı, Arsin'deki proje alanında incelemelerde bulundu.

TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz'ın da eşlik ettiği heyete, projenin yol haritası hakkında da bilgi aktarıldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Kazaz, oda olarak "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi"nin öncülük ettikleri projelerden olduğunu belirtti.

Kazaz, bu tür projelerin şehirlerin ve ülkelerin projeleri olduğuna dikkati çekerek, projenin geldiği süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir de Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Orta ve Doğu Karadeniz'e teknik gezi düzenlediklerini belirterek, bilgilendirme toplantısı ve misafirperverlikleri için TTSO yetkililerine teşekkür etti.