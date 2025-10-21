Zonguldak'ta Yerli Hamsinin Kilosu 70 Liraya Düştü

Zonguldak Merkez balık halinde yerli hamsinin kilosu 70 liraya düştü. Esnaf, "Hamsi bugün daha bol, hava müsaade ederse fiyat böyle sürer" dedi.

Merkez balık halinde hamsinin kilogram fiyatı 70 TL olarak açıklandı. Balık hali esnafı Zeki Beybeyoğlu, son günlerde tezgahlara yoğun hamsi geldiğini belirterek, "Hamsi bol çıkıyor. Ben bunu her zaman diyorum. Bol çıkarken vatandaşa veriyoruz. Bugün bol. Allah verdi. Dün de bol, bugün de daha bol" dedi.

Esnaf Beybeyoğlu, vatandaşların fazla alarak dondurduğunu anlatarak, "Herkes balığı alıyor, buzluğa koyuyor. Alan beş kilo, beş kilo alıyor. O yüzden balık bol. Gelsin alsın herkes. Hava şartları müsaade ederse balık bu fiyattan devam eder" diye konuştu. Beybeyoğlu, tezgahtaki ürünlerin yerli hamsi olduğu belirtildi. - ZONGULDAK