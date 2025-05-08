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Zonguldak'ta Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Yapılacak

Zonguldak'ta Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Yapılacak
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki 1200 hektarlık alanda jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale açılacağı duyuruldu. İhale, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Zonguldak'ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Zonguldak İl Özel Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki 1200 hektarlık alanda jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilmek suretiyle aramaya açılacak.

İhale bedeli 390 bin lira ve geçici teminat bedeli 11 bin 700 lira olan sahanın ihalesi, 20 Mayıs Salı günü Zonguldak İl Özel İdaresi Hizmet Binası'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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