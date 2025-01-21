Zonguldak'ta İstavrit Fiyatı 150 Lira

Zonguldak'ta istavrit tezgahlarda 150 liradan alıcı buldu.

Soğuk havayla birlikte balık fiyatlarının düşmesi beklenen kentte istavrit ve hamsi tezgahlarda 150 liradan alıcı buldu. Sezon boyunca ucuz balık sattıklarını, istavrit ve hamsinin 50 liraya kadar düştüğünü hatırlatan balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Balık az olduğu zaman, fiyatlar yükseliyor. Biz de bunu halden yüksek alıyoruz. Balık bollaştığı zaman uyguna satıyoruz. Bu sene balığı zaten uyguna sattık. Uygun balığı vermeye çalışıyoruz. Bir ara istavrit, hamsi 50 lirayı gördü. Bol olduğu zaman balık düşüyor. Ama şu an az da demiyoruz bol da demiyoruz. Orta halli. Balıklarımız 150 bandında gidiyor. Bu bile normal bence. 150 lira insanımıza normal geliyor bence" dedi. - ZONGULDAK