Zonguldak'ta Hamsi Fiyatı 100 TL, Balık Tezgahları Hareketli

Karadeniz'de avlanan hamsi Zonguldak'ta tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, "Hamsi avcılığı sürüyor. Teknelere, boyutlarına ve ağ yapısına göre kotalar belirlendi. Bu uygulama Tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından denetleniyor. Karadeniz Ereğli, Kozlu ve Kilimli limanlarında bu faaliyetler aktif bir şekilde devam ediyor" dedi.

Zonguldak'ta balıkçılık faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Balık tezgahlarında istavrit 75 TL, barbun 150 TL, hamsi 100 TL, mezgit 150 TL ve çinekop 300 TL'den alıcı buluyor. Balık çeşitliliğinin artmasıyla fiyatların daha da dengelenmesi bekleniyor. Fiyatların uygun olmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, kota balık fiyatlarının vatandaş için uygun olduğunu vurgularken, "Sezon başında vatandaşın ucuz balık yiyeceğini söylemiştik. Palamut ucuz tüketildi, şimdi de hamsi tezgahlarda 75 ila 100 lira arasında satışa sunuluyor" ifadelerini kullandı. Sürdürülebilir balıkçılık için kota uygulamasının başarıyla devam ettiğini belirten Aksu, "Bakanlığımız bu konuda kararlılıkla çalışıyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek" diye konuştu.

Hamsi avcılığının hava şartlarına göre değiştiğini belirten Aksu, balıkların yer değiştirdiğini dile getirdi. Aksu, "Geçtiğimiz günlerde Zonguldak açıklarındaydı, şu anda Adapazarı açıklarında. Bu durum hava şartlarına göre değişiyor. Zonguldak tezgahlarına diğer illerden de balık gelmeye devam edecek. Ancak hamsi avcılığı bir ay içinde azalacak ve ardından çinekop, istavrit, mezgit gibi balıklar bol miktarda yer alacak" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK