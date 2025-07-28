Zonguldak'ta Fındık Hasadı Tarihleri Belirlendi

Zonguldak'ta Fındık Hasadı Tarihleri Belirlendi
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık hasadı, sahil kesiminde 4 Ağustos, orta kesimde 11 Ağustos ve yüksek kesimde 18 Ağustos'ta başlayacak. Üreticiler erken hasat konusunda uyarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı'da bu yıl fındık hasadı sahil kesiminde 4 Ağustos, orta kesimde 11 Ağustos, yüksek kesimde ise 18 Ağustos'ta başlayacak.

Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fındık hasadına en erken başlayacak olan sahil kesim, 4 Ağustos'ta daldan tutacak. Orta kesim ise 11 Ağustos tarihinde hasada başlayacak. Yüksek kesim ise 18 Ağustos'ta fındık toplamaya başlayacak.

Vatandaşın bu tarihlerden önce bahçesine girmemesi konusunda uyaran yetkililer erken fındık hasadının hem üreticinin hem de verim ve kalitenin zararına olacağını söyledi.

Öte yandan, fındık işçisinin yevmiye fiyatları da belirlenmişken hem gurbetten hem de il dışından işçi olarak gelen yevmiyeciler için üreticiler hazırlık yapmaya başladı.

"Erken toplamayın"

Alaplı Tarım İlçe Müdürü İzzet Yılmaz, fındık hasat tarihlerine yaklaşırken üreticilere fındığın erken toplanmaması gerektiğini belirterek, erken hasadın üreticinin zararına olduğunu dile getirdi.

"Fındık bizim her şeyimiz"

Yılmaz, "Erken hasat konusuna dikkat edelim. Çünkü sonuçta ciddi maliyetler yaptık. Fındığımızı randıman alabilecek bir olgunluğu sağlamadan toplamamaya gayret edelim. Çünkü fındık bizim her şeyimiz." dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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