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Zonguldak'ta ekimde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865 oldu

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Zonguldak'ta ekim ayında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865 olarak kayıtlara geçti. İl genelindeki taşıtların 121 bin 18'ini otomobiller, 43 bin 675'ini motosikletler, 28 bin 676'sini kamyonetler oluşturdu.

Zonguldak'ta ekim ayında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865 olarak kayıtlara geçti.

İllere göre motorlu kara taşıtları verilerine göre, Zonguldak'ta Ekim 2026 dönemi itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların türlerine göre dağılımı belli oldu. Açıklanan istatistiklere göre, il genelindeki toplam 218 bin 865 taşıtın en büyük kısmını 121 bin 18 adet ile otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 43 bin 675 adet ile motosikletler ve 28 bin 676 adet ile kamyonetler izledi. Aynı dönemde Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı 11 bin 317 traktör, 7 bin 98 kamyon, 4 bin 414 minibüs, bin 912 otobüs ve 755 özel amaçlı taşıt bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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