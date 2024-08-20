Zonguldak'ta coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak'ın Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen bir toplantıda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katılımıyla, ilçeye özgü coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları ele alındı. Toplantıya Kaymakam Adem Kaya başkanlık etti.

Toplantıda, manda yoğurdunun yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve pazarlanması ile ilçeye uygun tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi konularında yapılması planlanan projeler görüşüldü. Ayrıca, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın teknik destek ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projelerinden ilçenin en üst düzeyde yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Bu projelerin, Zonguldak'ın tarımsal potansiyelini artırmak ve yerel ürünlere katma değer kazandırmak amacıyla önemli adımlar olduğu vurgulandı. Kaymakam Adem Kaya, bu tür projelerin bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. - ZONGULDAK