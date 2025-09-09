Haberler

Zonguldak'ta Av Yasağı Sonrası Balık Tezgahları Şenlendi

Zonguldak'ta Av Yasağı Sonrası Balık Tezgahları Şenlendi
Güncelleme:
1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından Zonguldak'ta balık tezgahları çeşitlenirken, vatandaşlar özellikle hamsi, mezgit, istavrit ve uskumruya yoğun ilgi gösterdi. Balık fiyatları yüksek olsa da, balıkçılar düşüş bekliyor.

Zonguldak'ta av yasağının ardından vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından tezgahlar balıkla şenlendi. Tezgahlarda, hamsi, mezgit, istavrit ve uskumru yer aldı. Balık fiyatlarının biraz yüksek olmasına rağmen vatandaşlar tezgahlara ilgi göstermekten vazgeçmedi.

Balıkçı Oktay Ertürk, "Balık fiyatları şu anda yüksek. Ama 5-10 güne kadar düzelir. Dediğimiz gibi halka ucuz balık yedireceğiz. Şuanda hamsi, mezgit, istavrit ve uskumru var. Bu sene hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk var. Palamut bu sene sıkıntılı bu sezon. 20 Eylül'den sonra onda da hareketlenme bekliyoruz. Palamut bu sene kısır geçebilir. Havalar poyraz yaptığı için yumurtasını dökemedi" dedi. - ZONGULDAK

