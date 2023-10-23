Zonguldak-Filyos ve Kilimli-Muslu arasında 2 bin 324 metrelik tünel açıldı

AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak-Filyos ve Kilimli- Muslu arasındaki tünel açımında 2 bin 324 metrelik tünel açımı gerçekleştiğini açıkladı.

Zonguldak-Filyos arası karayolu çalışmalarının ikinci etabı olan, Kilimli-Muslu arası tünel ve bölünmüş yol projesinin toplam uzunluğunun 5 bin 350 metre olduğunu ifade eden Muammer Avcı, bu projenin 3 bin metresinin tünelli, 2 bin 350 metresinin ise bölünmüş yol şeklinde olacağını ifade ederek gidiş ve dönüş yönlü olarak çalışmaların devam ettiğini aktardı. Avcı, "Projede toplam uzunluğu 6000 metre olan tünellerin, bugün itibariyle 2324 metrelik kısmının tünel açımı gerçekleştirilmiştir. Üçte birlik kısmı açılan tünellerdeki çalışmalar aralıksız şekilde, 195 personelle devam etmektedir. Zonguldak-Filyos arası karayolu çalışmalarının üçüncü etabı olan, Muslu-Filyos arası tüneller ve bölünmüş yol projesinin toplam uzunluğu 13 bin 800 metredir. 7 sıralı, gidiş geliş olarak toplamda 14 tünelin bulunduğu projede, bugün itibariyle 6 bin 608 metrelik tünel açımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara 360 personelle devam edilmektedir. Ayrıca açılan tünellerdeki yarım küre nihai betonlama çalışmalarında 1 bin 714 metre seviyesine gelinmiş olup, projenin planlandığı sürede hizmette sunulması için, gece ve gündüz esasına göre devam etmektedir. Bu projelerin tamamlanması Zonguldak'ımızı; İstanbul-Artvin arası Karadeniz Sahil Karayolunda transit yol üzerinde bir şehir ve kalkınmışlıkta Kuzeyin Yıldızı haline getirmesi anlamında büyük önem arz etmektedir. Takibini büyük bir heyecanla yaptığımız tünellerin Zonguldak'ımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK